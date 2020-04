La Commissione europea ha nominato il nuovo capo della Rappresentanza in Italia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Antonio Parenti è stato nominato capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Sotto l’autorità politica della Presidente Ursula von der Leyen sarà responsabile dell’intera Rappresentanza, dislocata nei due uffici di Roma e Milano. Assumerà l’incarico il 1º giugno 2020. Funzionario di grande esperienza con 25 anni di carriera alle spalle, in gran parte presso la Commissione europea e il servizio per l’azione esterna, attualmente dirige la sezione Affari economici, commercio e sviluppo della delegazione dell’UE presso le Nazioni Unite. La Commissione ha uffici di Rappresentanza nelle capitali di tutti gli Stati membri. Queste Rappresentanze permettono alla Commissione di essere presente negli Stati membri dell’Unione europea, promuovendo il dialogo politico permanente con le autorità ... Leggi su linkiesta Copyright e legge di delegazione europea. La commissione affari europei del Senato è pronta e operativa

Aiuti di Stato a Condor - ok dalla Commissione Europea

Giuseppe Conte e il Recovery Fund urgente della Commissione Europea (Di mercoledì 29 aprile 2020) Antonio Parenti è statoin. Sotto l’autorità politicaPresidente Ursula von der Leyen sarà responsabile dell’intera, dislocata nei due uffici di Roma e Milano. Assumerà l’incarico il 1º giugno 2020. Funzionario di grande esperienza con 25 anni di carriera alle spalle, in gran parte presso lae il servizio per l’azione esterna, attualmente dirige la sezione Affari economici, commercio e sviluppodelegazione dell’UE presso le Nazioni Unite. Laha uffici dinelle capitali di tutti gli Stati membri. Queste Rappresentanze permettono alladi essere presente negli Stati membri dell’Unione, promuovendo il dialogo politico permanente con le autorità ...

Rinaldi_euro : Federica Mogherini, per lei una poltrona d'oro con l'ok della Commissione europea: dove l'hanno paracadutata (e qua… - europainitalia : ???? L’Italia ha presentato richiesta per ricevere supporto dal Fondo di Solidarietà ???? ?? Il Fondo è uno degli strum… - Mov5Stelle : Sul mare ci stiamo spendendo davvero molto, attraverso un meccanismo grazie al quale finalmente funzioneranno i ser… - EDIC_Majella : Antonio Parenti è stato nominato capo della Rappres. in Italia della Commissione europea. Sarà rappresentante uffic… - Florabant : RT @europea_lk: Antonio Parenti è stato nominato capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. @Europarl_IT @EU_Commission… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione europea Le risposte della Commissione Europea sulla disabilità Superando.it Green Deal: per von der Leyen sarà il “pilastro” della ripresa economica UE

(Rinnovabili.it) – La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato di voler porre il Green Deal al centro del piano di risanamento dell’UE. L’impegno di Von der Leyen nei ...

Antonio Parenti capo Rapresentanza in Italia della Commissione Ue

Roma, 29 apr. (askanews) - Antonio Parenti è stato nominato nuovo capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Lo ha annunciato l'esecutivo comunitario con una nota, precisando che ...

(Rinnovabili.it) – La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato di voler porre il Green Deal al centro del piano di risanamento dell’UE. L’impegno di Von der Leyen nei ...Roma, 29 apr. (askanews) - Antonio Parenti è stato nominato nuovo capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Lo ha annunciato l'esecutivo comunitario con una nota, precisando che ...