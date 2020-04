La centralità del capitale umano e il nuovo patto per la ripartenza

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Cosa servirà per ladel lavoro dopo la pandemia? Quali sono le competenze che dovremo mettere in campo? E quali modelli organizzativi? Il secondo webinar “Le skill della: la centralità delper vincere le nuove sfide dell’economia”, organizzato da Adecco Group in collaborazione con Linkiesta, ha messo in luce quanto il, e non solo tecnologico, sarà centrale per riaccendere i motori dopo l’emergenza sanitaria. Alla discussione hanno partecipato Andrea Malacrida, amministratore delegato di The Adecco Group Italia, Mauro Magatti, professore di sociologia all’Università Cattolica di Milano e Carlo Alberto Carnevale Maffè, associate professor of Practice di Strategy and Entrepreneurship della Sda Bocconi School of Management, con la moderazione del direttore de Linkiesta ...