La cautela dell' Iss | Incerto il legame tra inquinamento ed epidemia

È ancora incerta la correlazione tra inquinamento atmosferico ed epidemia Covid-19. Lo ribadiscono Maria Eleonora Soggiu e Gaetano Settimo del Dipartimento dell'Ambiente e salute dell'Istituto superiore di sanità (Iss). "Premesso che si tratta di una infezione virale sottoposta a meccanismi di trasmissione sicuramente diversi da quelli generalmente studiati nel settore dell'inquinamento atmosferico, in Italia - spiegano gli esperti sul sito dell'Iss - l'ipotesi di un'associazione è stata avanzata in virtù del fatto che aree come la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, dove il virus ha presentato la maggiore diffusione, fanno registrare generalmente le maggiori concentrazioni degli inquinanti atmosferici". Quello che però metterebbe in crisi questo ragionamento è il fatto che nella Pianura Padana, dove solitamente i livelli di

È un'infermiera che lavora all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari il nuovo caso di positività al Covid 19 registrato poche ore fa a Usini, paese di 4.300 abitanti a qualche chilometro da Sassar ...

Si avvicinano i giorni della sospirata «fase 2» dell’emergenza coronavirus. Dopo gli appelli a stare in casa per la sicurezza di tutti, da lunedì 4 maggio si potrà avere qualche «permesso» in più per ...

