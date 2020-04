La bufala di Giuseppe Conte senza mascherina sotto il nuovo ponte di Genova (Di mercoledì 29 aprile 2020) Chi ha condiviso quell’immagine sui social deve avere un cattivo rapporto con l’attualità. La foto di Giuseppe Conte senza mascherina a Genova che sta circolando in queste ore sui social, in particolare su Facebook, è una bufala bella e buona che, oltretutto, si smentisce da sola guardando quel che appare sullo sfondo. Nella giornata di martedì ci sono stata diverse critiche per la mancanza delle distanze di sicurezze sotto il nuovo ponte di Genova, dove c’è stata un rapido messaggio del Presidente del Consiglio. Ma l’immagine che viene condivisa in queste ore sui social è una fake news. LEGGI ANCHE > La petizione online per chiamare ‘ponte Toninelli’ il nuovo viadotto di Genova Il motivo? Ce lo spiega Bufale.net. Facendo una ricerca per immagini – basta utilizzare la sezione di Google dedicata – ... Leggi su giornalettismo La bufala di Giuseppe Conte a passeggio con la fidanzata senza mascherina (Di mercoledì 29 aprile 2020) Chi ha condiviso quell’immagine sui social deve avere un cattivo rapporto con l’attualità. La foto diche sta circolando in queste ore sui social, in particolare su Facebook, è unabella e buona che, oltretutto, si smentisce da sola guardando quel che appare sullo sfondo. Nella giornata di martedì ci sono stata diverse critiche per la mancanza delle distanze di sicurezzeildi, dove c’è stata un rapido messaggio del Presidente del Consiglio. Ma l’immagine che viene condivisa in queste ore sui social è una fake news. LEGGI ANCHE > La petizione online per chiamare ‘Toninelli’ ilviadotto diIl motivo? Ce lo spiega Bufale.net. Facendo una ricerca per immagini – basta utilizzare la sezione di Google dedicata – ...

giornalettismo : Sui social sta circolando una foto di Giuseppe #Conte senza mascherina sotto il nuovo #pontedigenova. Lo scatto, pe… - giu_girlando : La Bufala dei 151.000 ricoveri .Ma qualcuno ha letto il parere del comitato tecnico scientifico? #COVID2019 #Conte - Rea18801003 : @claudiovgreco @giuseppe_masala RT @realDonaldTrump : non ho mai detto che la pandemia fosse una bufala! Chi direb… - AndIreGiu : RT @liberioltre: Il “nostro” @DeShindig ci viene in soccorso grazie alla sua serie “Debunking”. In questo nuovo episodio analizzerà la buf… - Il___Cavaliere : @noellargh La brutta bufala Merkel uguale! Sono tutti dentro ai lobby di Bill Gates, Obama, Clinton, Soros, etc. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : bufala Giuseppe Fase 2, la bufala di chi dice che “tutta Europa riapre prima dell’Italia” Fanpage.it La bufala di Giuseppe Conte senza mascherina sotto il nuovo ponte di Genova

Chi ha condiviso quell’immagine sui social deve avere un cattivo rapporto con l’attualità. La foto di Giuseppe Conte senza mascherina a Genova che sta circolando in queste ore sui social, in particola ...

Fase 2: l'autocertificazione resta obbligatoria per gli spostamenti, ma cambierà ancora

Nella fase 2 resta obbligatoria l'autocertificazione: servirà sempre un motivo per gli spostamenti Anche nella fase due dell'emergenza servirà l'autocertificazione per gli spostamenti dei cittadini. I ...

Chi ha condiviso quell’immagine sui social deve avere un cattivo rapporto con l’attualità. La foto di Giuseppe Conte senza mascherina a Genova che sta circolando in queste ore sui social, in particola ...Nella fase 2 resta obbligatoria l'autocertificazione: servirà sempre un motivo per gli spostamenti Anche nella fase due dell'emergenza servirà l'autocertificazione per gli spostamenti dei cittadini. I ...