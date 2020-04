Kikò Nalli senza Ambra Lombardo sbotta e confessa | “È micidiale”

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Kikòin difficoltà dopo la rottura con: “E’ micidiale” Kikònon sta certo vivendo un periodo bellissimo. Difatti l’ex marito di Tina Cipollari dapprima si è lasciato con la fidanzatadopo quasi un anno di relazione, e successivamente, in quanto parrucchiere, ha saputo che non potrà lavorare fino a Giugno per via dell’ultimo decreto emesso dal Governo Conte per contrastare l’epidemia da coronavirus. E proprio a tal proposito l’ex fidanzato disi è sfogato amaramente su instagram, asserendoindugio alcuno: “Toglierci tutto questo è micidiale…Capisco il virus, ma tutto sembra così assurdo…” E in effetti questo pensiero ce l’hanno avuto anche tanti suoi colleghi, i quali sui social o in Tv hanno ...