Kerala | dove l' Istituzione salva il cittadino

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Vo' Euganeo indiano ha molti più abitanti dei 3.300 del paesino padovano. Si aggiungono cinque zeri e s'arriva a 33 milioni. Tanti sono i cittadini dello stato del. Concentrati non in metropoli, Kochi, il grande porto sul mare Arabico con l'immensa periferia, non supera il milione e mezzo di abitanti. Però la densità di popolazione è elevata, sfiora le novecento unità per chilometro quadrato, la maggiore del Paese-continente. Così mentre il governo centrale di Modi si barcamena fra il (...) - Mondo / India, Pandemia, Coronavirus