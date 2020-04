Katia Ricciarelli | la verità sulla rottura | “Chi mi ha tradita non…”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 29 aprile 2020)e Pippo Baudo: sembravano davvero una di quelle coppie invincibili, un’entità a sé, nessuno immaginava che avrebbero potuto mai separarsi. Lui l’emblema del conduttore italiano, lei attrice di successo e soprano incredibilmente popolare. Insomma,e Pippo si erano innamorati nel 1986 e sembravano nati per stare insieme fino alla fine. Eppure anche per loro non c’è stato un lieto fine. Tra i vari rumors, col passare del tempo è stata proprioa spiegare cosa ha portato allacon Pippo Baudo. Ecco cosa ha raccontato in un’intervista rilasciata tempo fa al “Quotidiano Nazionale”: «Ho rimosso anche l’anno in cui è finito. Quando ci siamo rivisti, ci siamo abbracciati come due vecchi amici. Mi dispiaceva non sentirlo più, anche perché 18 ...