Juventus, de Ligt torna temporaneamente in Olanda in attesa della possibile ripresa della stagione (Di mercoledì 29 aprile 2020) Con la Juventus che non ha ancora fissato una data ufficiale per il rientro in Italia dei suoi giocatori e la ripresa degli allenamenti, Matthijs de Ligt dopo un mese di isolamento a Torino ha deciso di tornare temporaneamente a casa in Olanda. Come annunciato dal premier Giuseppe Conte pochi giorni fa presentando la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus, gli allenamenti di squadra non potranno riprendere prima del 18 maggio e fino a quella data i giocatori della Juventus saranno liberi di restare... Leggi su 90min Juventus - De Ligt rientrato in Olanda con la fidanzata

