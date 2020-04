Juventus-Barcellona | arriva il doppio sì | lo scambio si farà davvero!

(Di mercoledì 29 aprile 2020)PJANIC ARTHUR- Come evidenziato dalle ultime indiscrezioni dei colleghi spagnoli,sarebbero pronte ad aprire concretamente alla possibilità dialla pari tra Pjanic e Arthur. Lasarebbe pronta a mettere le mani sul centrocampista brasiliano, pupillo di Paratici e ideale nel prossimo 4-3-3 di Sarri, modulo totalmente a trazione anteriore.Pjanic Arthur: ildice sì Il club blaugrana avrebbe aperto totalmente alla possibilità di. Un’operazione che potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. I catalani sarebbero pronti ad accogliere Pjanic sacrificando Arthur. Leggi anche:, Coutinho ma non solo: Paratici piomba su due talenti del Barça Non è escluso che lavaluti la cessione di Pjanic al PSG per circa 70 milioni e proponga al ...

GoalItalia : Juventus e Barcellona alleate sul mercato ?? Arthur in bianconero solo tramite uno scambio ??[@romeoagresti e… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Arthur: 'Juventus? L'interesse dei grandi club è un complimento ma penso solo al Barcellona' - TacaLaMarca : ??#MozartSantos ai nostri microfoni su #Arthur del #Barcellona: “il calcio italiano è abbastanza complicato per un b… - cheobravo : RT @GiovaAlbanese: Il quotidiano spagnolo #Sport riporta le parole del centrocampista #Arthur, accostato al #calciomercato della #Juventus… - LucaFioretti13 : “#Juventus? L’interesse dei grandi club è sempre un complimento, ma ho le idee molto chiare: voglio continuare a gi… -

4 Ormai è un classico. Non quello che il Barcellona gioca con il Real Madrid in Liga, ma si intende l’asse di mercato che ogni sessione si instaura con la Juventus. Il rapporto tra le due dirigenze è ...In attesa di capire come e se si potrà riprendere a giocare, il calciomercato resta un tema caldo anche in Italia: ecco le ultime mosse che riguardano la Juventus e il suo centrocampo Quello post-Coro ...