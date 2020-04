Jake Gyllenhaal | Ho provato a convincere Hugh Jackman ad accettare la sfida di Tom

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 aprile 2020)ha svelato di avera mettersi alla prova elalanciata da Tom Holland.ha raccontato di avera coinvolgerenellache aveva lanciato Tom Holland. L'interprete di Mysterio aveva accettato di provare il "trucco", ma i suoi colleghi non si sono lasciati. L'attore, ospite del talk show condotto da Stephen Colbert, ha ricordato quanto accaduto dopo che l'interprete di Peter Parker aveva dimostrato le sue capacità fisiche indossando una t-shirt mentre si trova in equilibrio sulle proprie mani.ha raccontato: "Penso che Ryan Reynolds con la sua risposta ci abbia battuti tutti. Avevo intenzione di rispondere nello stesso modo, ma quando stavo per farlo ...