Ivan Cottini separato | l’annuncio a Storie Italiane | “E’ dura parlarne”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono passati neanche tre mesi dalla sua gloriosa apparizione al Festival di Sanremo, doveaveva visto il culmine della notorietà tramite la consacrazione da ospite nella serata più importante. Da allora, l’ex ballerino Amici aveva lasciato perdere le proprie tracce, gestendo il peggioramento della situazione pubblica in famiglia e mantenendo la propria quarantena su un piano strettamente privato. Ora, ospite da Eleonora Daniele a, il ballerino ha avuto modo di chiarire questo suo silenzio; gli ultimi tempi lo hanno infatti visto separarsi dalla moglie Valentina, lasciandolo solo in compagnia della figli Viola, di quattro anni. Un annuncio cheha riservato in esclusiva proprio agli spettatori del talk. La separazione è avvenuta nel periodo precedente la quarantena: oraè solo, in compagnia della madre e ...