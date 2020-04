Istat, quasi 10 milioni dipendenti aspettano rinnovo contratto (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Nei primi tre mesi dell’anno, la crescita delle retribuzioni contrattuali si conferma molto moderata. A marzo, in particolare, la dinamica retributiva tendenziale del settore privato e di quello pubblico è sostanzialmente omogenea e inferiore al punto percentuale. Tale dinamica – spiega l’Istat – potrebbe subire un’ulteriore decelerazione nei prossimi mesi, qualora l’incertezza indotta dalla emergenza sanitaria dovesse rallentare ancora i tempi di rinnovo dei numerosi contratti scaduti. Alla fine di marzo, infatti, circa otto dipendenti su dieci hanno il contratto scaduto: tutti i pubblici dipendenti e circa i tre quarti dei dipendenti del settore privato. Alla fine di marzo, i contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica (22 contratti) riguardano il 19,6% dei dipendenti – circa 2,4 milioni – ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Nei primi tre mesi dell’anno, la crescita delle retribuzioni contrattuali si conferma molto moderata. A marzo, in particolare, la dinamica retributiva tendenziale del settore privato e di quello pubblico è sostanzialmente omogenea e inferiore al punto percentuale. Tale dinamica – spiega l’– potrebbe subire un’ulteriore decelerazione nei prossimi mesi, qualora l’incertezza indotta dalla emergenza sanitaria dovesse rallentare ancora i tempi didei numerosi contratti scaduti. Alla fine di marzo, infatti, circa ottosu dieci hanno ilscaduto: tutti i pubblicie circa i tre quarti deidel settore privato. Alla fine di marzo, i contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica (22 contratti) riguardano il 19,6% dei– circa 2,4– ...

