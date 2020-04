Irrfan Khan, un’icona tra Bollywood e il cinema del mondo (Di giovedì 30 aprile 2020) Di sé diceva spesso: «Avevo voluto entrare nell’industria del cinema per raccontare storie e fare film invece mi ero trovato prigioniero della televisione». Ma Irrfan Khan, che è morto ieri a cinquantatre anni per una rara forma di tumore, era infine diventato una star in India e nel resto del mondo. È vero, gli esordi non erano stati semplici, doveva essere un giocatore di cricket se il destino – o le circostanze? – non avessero preparato per lui qualcos’altro. Visto … Continua L'articolo Irrfan Khan, un’icona tra Bollywood e il cinema del mondo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto IRRFAN KHAN - MORTO DIVO DI BOLLYWOOD/ Tumore raro - il ricordo di Danny Boyle

