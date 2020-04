Investimenti immobiliari: quali prospettive per il comparto commerciale? (Di mercoledì 29 aprile 2020) quali sono, e saranno, le principali conseguenze dell’emergenza Coronavirus sul mercato immobiliare commerciale italiano? In un recente articolo, Immobiliare.it analizza gli scenari a cui il comparto potrebbe andare incontro nei prossimi mesi. L’interesse per il mattone rallenta Un 2019 concluso in modo molto positivo, un 2020 partito bene con volumi elevati di compravendite per tutti i settori, ma il comparto commerciale potrebbe subire una pesante battuta d’arresto nei prossimi mesi. Sono queste le principali evidenze messe in luce dall’ultimo report sul tema curato da CBRE. L’arrivo dell’epidemia di Covid-19 ha infatti congelato alcune delle transazioni che erano partite nei mesi scorsi e che si sarebbero dovute concludere in questa fase. Queste circostanze, inevitabilmente, pensano sul mercato immobiliare che registra un marcato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 aprile 2020)sono, e saranno, le principali conseguenze dell’emergenza Coronavirus sul mercato immobiliareitaliano? In un recente articolo, Immobiliare.it analizza gli scenari a cui ilpotrebbe andare incontro nei prossimi mesi. L’interesse per il mattone rallenta Un 2019 concluso in modo molto positivo, un 2020 partito bene con volumi elevati di compravendite per tutti i settori, ma ilpotrebbe subire una pesante battuta d’arresto nei prossimi mesi. Sono queste le principali evidenze messe in luce dall’ultimo report sul tema curato da CBRE. L’arrivo dell’epidemia di Covid-19 ha infatti congelato alcune delle transazioni che erano partite nei mesi scorsi e che si sarebbero dovute concludere in questa fase. Queste circostanze, inevitabilmente, pensano sul mercato immobiliare che registra un marcato ...

