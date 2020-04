Inter Women, Tarenzi: «Conta la salute. In caso di ripresa saremo pronte» (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’attaccante dell’Inter Women Stefania Tarenzi ha fatto il punto della situazione sul calcio femminile e non solo Il calcio femminile, come il calcio maschile, è fermo, a causa del Coronavirus Covid-19. Stefania Tarenzi, attaccante dell’Inter Women, ha parlato a Tuttosport della sosta e non solo. Ecco le sue parole. LA QUARANTENA – «Il programma di allenamento mi aiuta a non pensarci ma non ero abituata una vita così. Ci sono anche cose positive perché ho preso l’abitudine di scrivere i miei pensieri, leggo un po’ di più e guardo le serie tv che non seguivo». IL CALCIO GIOCATO – «La cosa più importante è la salute ma in caso di ripresa ci faremo trovare pronte per concludere il campionato». LA STAGIONE – «Io spero di aver dato un contributo importante all’Inter e ... Leggi su calcionews24 Inter Women - Baresi : «Sto bene - dopo l’epidemia apprezzeremo anche le piccole cose» (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’attaccante dell’Stefaniaha fatto il punto della situazione sul calcio femminile e non solo Il calcio femminile, come il calcio maschile, è fermo, a causa del Coronavirus Covid-19. Stefania, attaccante dell’, ha parlato a Tuttosport della sosta e non solo. Ecco le sue parole. LA QUARANTENA – «Il programma di allenamento mi aiuta a non pensarci ma non ero abituata una vita così. Ci sono anche cose positive perché ho preso l’abitudine di scrivere i miei pensieri, leggo un po’ di più e guardo le serie tv che non seguivo». IL CALCIO GIOCATO – «La cosa più importante è lama indici faremo trovareper concludere il campionato». LA STAGIONE – «Io spero di aver dato un contributo importante all’e ...

maxdunga69 : @Inter_Women @Inter belle bamboline da conquistare peccato che sono in umbria a perugia - TheNegraRosa : RT @EleGoldoni16: Felice di aver vestito e giocato nella squadra che è stata una fan di Inter Women da quando ero piccola. Purtroppo la sta… - Inter_Women : ? | SOLUZIONI Ecco le risposte esatte al nostro quiz ?? - ColucciLc : RT @calciofemita: ???? @AlborghettiLisa, @Inter_Women: “L’Inter sta mettendo la nostra salute in primissimo piano, senza distinzioni tra cal… - calciofemita : ???? @AlborghettiLisa, @Inter_Women: “L’Inter sta mettendo la nostra salute in primissimo piano, senza distinzioni t… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Women Inter Women, Tarenzi: «Conta la salute. In caso di ripresa saremo pronte» Calcio News 24 Inter Women, Tarenzi: «Conta la salute. In caso di ripresa saremo pronte»

Il calcio femminile, come il calcio maschile, è fermo, a causa del Coronavirus Covid-19. Stefania Tarenzi, attaccante dell’Inter Women, ha parlato a Tuttosport della sosta e non solo. Ecco le sue paro ...

Lazio Women, Palombi: «Questa maglia è un sogno, vogliamo la Serie A»

Claudia Palombi, attaccante della Lazio Women, ha raccontato come sta vivendo questo periodo di stop dal calcio ...

Il calcio femminile, come il calcio maschile, è fermo, a causa del Coronavirus Covid-19. Stefania Tarenzi, attaccante dell’Inter Women, ha parlato a Tuttosport della sosta e non solo. Ecco le sue paro ...Claudia Palombi, attaccante della Lazio Women, ha raccontato come sta vivendo questo periodo di stop dal calcio ...