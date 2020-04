“Insieme a 14 anni, su quel treno...”, Bianca Guaccero e Ilary Blasi, il passato che nessuno conosceva (Di mercoledì 29 aprile 2020) Incontro strano. Molto singolare, che segna la vita di Ilary Blasi e Bianca Guaccero. Si incontrano per la prima volta in treno e la loro vita percorre due binari paralleli. A Jonathan Kashanian la Guaccero racconta quel primo incontro. “Quando avevo 14 anni, un giorno fui chiamata per fare un provino per Striscia la Notizia. Sono salita su un treno con mia madre e siamo andate prima a Roma e poi il giorno dopo a Milano. Sono scesa dal teno, mi sono seduta al mio posto e ho letto il mio copione. A un certo punto si è seduta difronte a me una ragazza bellissima e biondissima. Era Ilary!”, dice la Guaccero. Poi la conduttrice, a “Pronto Detto Fatto” - il nuovo format on line - dice a Jill Cooper che non vuole dimagrire: “Non voglio dimagrire, voglio tonificare. Ho bisogno della potenza. Io sono convinta che l'attività ... Leggi su liberoquotidiano Bianca Guaccero e Ilary Blasi - passato veline Striscia : “Insieme a 14 anni”

Muore a 36 anni per Coronavirus - l’infermiere in lacrime : “Insieme per un mese - sarai sempre con me”

“Insieme da 30 anni” : Lorella Cuccarini - ecco chi ha rubato il cuore della conduttrice de La vita in diretta [FOTO] (Di mercoledì 29 aprile 2020) Incontro strano. Molto singolare, che segna la vita di. Si incontrano per la prima volta in treno e la loro vita percorre due binari paralleli. A Jonathan Kashanian laraccontaprimo incontro. “Quando avevo 14, un giorno fui chiamata per fare un provino per Striscia la Notizia. Sono salita su un treno con mia madre e siamo andate prima a Roma e poi il giorno dopo a Milano. Sono scesa dal teno, mi sono seduta al mio posto e ho letto il mio copione. A un certo punto si è seduta difronte a me una ragazza bellissima e biondissima. Era!”, dice la. Poi la conduttrice, a “Pronto Detto Fatto” - il nuovo format on line - dice a Jill Cooper che non vuole dimagrire: “Non voglio dimagrire, voglio tonificare. Ho bisogno della potenza. Io sono convinta che l'attività ...

sscnapoli : ?? 30 anni fa l'emozione del secondo scudetto! Festeggiamola insieme colorando di azzurro i social: posta un ricordo… - IsraelinItaly : 72 anni e non sentirli ??! In occasione del Giorno dell'Indipendenza dello Stato di #Israele ???? , contiamo insieme… - gualtierieurope : 55 miliardi per le famiglie, le imprese, la sanità, e ulteriori risorse per la liquidità e per proteggere le aziend… - amiamonoistesse : Behati ha avuto 2 relazioni: Jamie Strachan (2005- febbraio 2012) sono stati insieme per 7 anni e 1 mese. Lei aveva… - xzaynsmoon : @vxrbxna Stiamo insieme da 2 anni e 4 mesi e sono rimasta a dormire da lui il giorno stesso in cui ci siamo messi insieme ahahaha -