Inquinamento e Covid-19 | al via il progetto Pulvirus

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Offrire a istituzioni e cittadini informazioni, risposte e indicazioni, sulla base di dati scientifici, competenze ed esperienze in tema diatmosferico e-19. Nasce con questi obiettivi l’alleanza scientifica fra ENEA, Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA, composto da ISPRA e dalle Agenzie Regionali del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) annunciata oggi con l’avvio di undi ricerca congiunto denominato. Si tratta di un’iniziativa di respiro nazionale in raccordo con il Servizio pre-operativo nazionale in via di definizione “Qualità dell’Aria – Mirror Copernicus” e in stretto rapporto con ileuropeo Life-Prepair sul bacino padano, che si propone di mettere a fattor comune rilevanti insiemi di ...