Infrastrutture, Salini: “Serve un grande piano per rilanciare il Paese” (Di mercoledì 29 aprile 2020) GENOVA (ITALPRESS) – “Il metodo Genova deve essere esportato”. A ribadirlo in una intervista a Primo Canale di Genova e' l'amministratore delegato di Salini Impregilo, Pietro Salini.“Il nostro programma di opere pubbliche – dice Salini – e' fermo al 1992, l'anno della rivoluzione, in cui si e' cambiato un sistema e, insieme all'acqua, abbiamo buttato il bambino. Abbiamo cancellato il sistema delle opere pubbliche. E abbiamo oggi il costo: oggi vengono giu' i ponti” e “ci sono le autostrade che dobbiamo stare attenti a percorrere perche' ci puo' cadere un sasso dal viadotto”. “Oggi – aggiunge Salini riflettendo sugli effetti della pandemia – siamo di fronte al tema drammatico di questa crisi. Una tempesta perfetta. Il Covid, dicono gli esperti, ci porta via 200 miliardi di euro quest'anno, 200 miliardi di euro di ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Salini : “Serve piano per infrastrutture per salvare il Paese” (Di mercoledì 29 aprile 2020) GENOVA (ITALPRESS) – “Il metodo Genova deve essere esportato”. A ribadirlo in una intervista a Primo Canale di Genova e' l'amministratore delegato diImpregilo, Pietro.“Il nostro programma di opere pubbliche – dice– e' fermo al 1992, l'anno della rivoluzione, in cui si e' cambiato un sistema e, insieme all'acqua, abbiamo buttato il bambino. Abbiamo cancellato il sistema delle opere pubbliche. E abbiamo oggi il costo: oggi vengono giu' i ponti” e “ci sono le autostrade che dobbiamo stare attenti a percorrere perche' ci puo' cadere un sasso dal viadotto”. “Oggi – aggiungeriflettendo sugli effetti della pandemia – siamo di fronte al tema drammatico di questa crisi. Una tempesta perfetta. Il Covid, dicono gli esperti, ci porta via 200 miliardi di euro quest'anno, 200 miliardi di euro di ...

MLGcopyright : RT @Italpress: Infrastrutture, Salini: “Serve un grande piano per salvare il Paese” - Italpress : Infrastrutture, Salini: “Serve un grande piano per salvare il Paese” - nestquotidiano : Infrastrutture, Salini: “Serve un grande piano per rilanciare il Paese” - Noovyis : (Infrastrutture, Salini: “Serve un grande piano per rilanciare il Paese”) Playhitmusic - - vinierm : RT @SaliniImpregilo: #PonteGenova: #SaliniImpregilo e #Fincantieri lo completano in sicurezza in 10mesi. Rilancio #infrastrutture partendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture Salini Infrastrutture, Salini: “Serve un grande piano per rilanciare il Paese” SardiniaPost Infrastrutture, Salini: "Serve un grande piano per rilanciare il Paese"

"Oggi - aggiunge Salini riflettendo sugli effetti della pandemia - siamo ... Facciamo ripartire il Paese, diamo nuove infrastrutture al Paese". (ITALPRESS). tai/abr/red 29-Apr-20 17:45 ...

Il New York Times celebra il ponte di Genova

"Il nuovo ponte di Genova sta per essere completato e trasforma la tragedia in speranza". Titola così un articolo del New York Times apparso ieri notte sul sito del quotidiano statunitense. "A quasi d ...

"Oggi - aggiunge Salini riflettendo sugli effetti della pandemia - siamo ... Facciamo ripartire il Paese, diamo nuove infrastrutture al Paese". (ITALPRESS). tai/abr/red 29-Apr-20 17:45 ..."Il nuovo ponte di Genova sta per essere completato e trasforma la tragedia in speranza". Titola così un articolo del New York Times apparso ieri notte sul sito del quotidiano statunitense. "A quasi d ...