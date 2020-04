Indigente “molesta” il sindaco per ricevere sussidi. La Cassazione: “Non è minaccioso” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr – Nessuna condanna per minaccia al cittadino Indigente che stazione in Comune e si rivolge al sindaco per ricevere sostegni concreti. “Finché non riceverò sussidi verrò a mangiare a casa sua”, avrebbe più volte detto l’uomo al primo cittadino. La Cassazione, con la sentenza 15153, ha accolto il ricorso contro la condanna inflitta per minacce al cittadino Indigente, classe 1983, che avrebbe “molestato” verbalmente il sindaco in modo piuttosto insistente. Tanto da “concedere” alla segretaria del primo cittadino non oltre 7 minuti per ricevere denaro. L’uomo sarebbe riuscito anche a rivere fino a 1500 euro a fronte di un tetto massimo fissato a 400 euro, oltre al pagamento di bollette varie. Sentenza ribaltata A riguardo il Tribunale aveva assolto l’uomo, considerandolo un soggetto volgare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr – Nessuna condanna per minaccia al cittadinoche stazione in Comune e si rivolge alpersostegni concreti. “Finché non riceveròverrò a mangiare a casa sua”, avrebbe più volte detto l’uomo al primo cittadino. La, con la sentenza 15153, ha accolto il ricorso contro la condanna inflitta per minacce al cittadino, classe 1983, che avrebbe “molestato” verbalmente ilin modo piuttosto insistente. Tanto da “concedere” alla segretaria del primo cittadino non oltre 7 minuti perdenaro. L’uomo sarebbe riuscito anche a rivere fino a 1500 euro a fronte di un tetto massimo fissato a 400 euro, oltre al pagamento di bollette varie. Sentenza ribaltata A riguardo il Tribunale aveva assolto l’uomo, considerandolo un soggetto volgare ...

