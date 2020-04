Inchiesta mascherine Coronavirus: Finanza in sede Protezione Civile (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Guardia di Finanza nella sede della Protezione Civile in merito all’Inchiesta sulle mascherine contro il Coronavirus in cui è indagata Irene Pivetti. Proseguono le indagini sui dispositivi di Protezione individuali importati dalla società “Only Logistics Italia”: l’Inchiesta coinvolge anche l’ex presidente della Camera Irene Pivetti. Questa è infatti amministratore delegato della società in questione. … L'articolo Inchiesta mascherine Coronavirus: Finanza in sede Protezione Civile è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Mascherine nel Lazio - c’è l’inchiesta. FdI : ci hanno detto sciacalli - ora si scusino con i sanitari

Lazio - sulle mascherine fantasma la Procura apre un’inchiesta : vogliono vederci chiaro sulla Eco-Tech

Coronavirus - la procura apre un'inchiesta sul fiasco mascherine ordinate dalla Regione Lazio (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Guardia dinelladellain merito all’sullecontro ilin cui è indagata Irene Pivetti. Proseguono le indagini sui dispositivi diindividuali importati dalla società “Only Logistics Italia”: l’coinvolge anche l’ex presidente della Camera Irene Pivetti. Questa è infatti amministratore delegato della società in questione. … L'articoloinè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Giorgiolaporta : La #RegioneLazio guidata da #Zingaretti avrebbe comprato, secondo #LeIene, #mascherine da una società che si occupa… - reportrai3 : Che #mascherine stanno arrivando in Italia? Per provare a capirlo Report ha visitato il deposito doganale di Fiumic… - LegaSalvini : LAZIO, SULLE MASCHERINE FANTASMA LA PROCURA APRE UN’INCHIESTA - 19donatella : RT @Agenzia_Ansa: La Gdf ha acquisito documenti nella sede della Protezione civile nell'ambito dell'inchiesta sulla Only Logistics di Irene… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: La Gdf ha acquisito documenti nella sede della Protezione civile nell'ambito dell'inchiesta sulla Only Logistics di Irene… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta mascherine Mascherine in Lazio, nell’inchiesta una conoscenza bresciana Giornale di Brescia Irene Pivetti indagata anche a Savona per le mascherine non a norma

Dopo la Procura di Siracusa anche quella di Savona indaga su Irene Pivetti per il caso della vendita di mascherine non a norma. Lo conferma all’Ansa il sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro. A ...

IRENE PIVETTI INDAGATA PER MASCHERINE IMPORTATE/ “La cagnara sollevata una vergogna”

E alla fine arriva, quasi annunciato, la mano della giustizia: Irene Pivetti viene indagata per importazione di mascherine dopo che il caso della sua Only logistics Italia srl impazzava da qualche gio ...

Dopo la Procura di Siracusa anche quella di Savona indaga su Irene Pivetti per il caso della vendita di mascherine non a norma. Lo conferma all’Ansa il sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro. A ...E alla fine arriva, quasi annunciato, la mano della giustizia: Irene Pivetti viene indagata per importazione di mascherine dopo che il caso della sua Only logistics Italia srl impazzava da qualche gio ...