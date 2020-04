In Lombardia sempre in calo i ricoveri | ancora contagi in provincia di Milano

giorgio_gori : In Veneto, dove da sempre si fanno più tamponi, Zaia annuncia di voler arrivare a 30mila tamponi al giorno entro l'… - SirDistruggere : Se vivi a Cremona, in Lombardia, e la tua ragazza a Castelvetro Piacentino, in Emilia Romagna, a 6 km da te, non pu… - IlContiAndrea : Mi colpisce sempre il dato dei 500 morti giornalieri, in media. Soprattutto Lombardia e Milano. E non calano, trann… - BarbaraItaly70 : RT @giorgio_gori: In Veneto, dove da sempre si fanno più tamponi, Zaia annuncia di voler arrivare a 30mila tamponi al giorno entro l'estate… - vincenzolambia4 : RT @giorgio_gori: In Veneto, dove da sempre si fanno più tamponi, Zaia annuncia di voler arrivare a 30mila tamponi al giorno entro l'estate… -

