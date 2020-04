“In Lombardia il virus già a gennaio, 1200 infetti prima del Paziente uno”. Lo studio della Regione (Di mercoledì 29 aprile 2020) Milano, 29 apr – Altro che «Paziente uno» di Codogno del 21 febbraio. Il Covid-19 circolava a Milano già dalla fine del mese di gennaio. La task-force sanitaria della Regione Lombardia ha dipanato la matassa del cosiddetto «mese oscuro», quello in cui l’epidemia si era già attivata, ma i sintomi si mimetizzavano con gli strascichi finali dell’influenza e di altre malattie stagionali, e il coronavirus iniziava a circolare senza che nessuno potesse intercettarlo. Nei 26 giorni precedenti alla scoperta del primo caso codognese, almeno 160 persone avevano già contratto il coronavirus tra Milano e provincia (su circa 1.200 in tutta la Lombardia). Il «giorno zero» Gli esperti marcano come «Giorno 0» dell’epidemia il 26 gennaio, dove, spiega il Corriere, si stima circolassero già 46 positivi al ... Leggi su ilprimatonazionale LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Fontana : “In Lombardia dati incoraggianti”

