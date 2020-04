In Germania torna a salire l’indice di contagio. E se avesse ragione l’Italia? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coronavirus, in Germania torna a crescere l’indice di contagio. E se la strada migliore per la fase 2 fosse quella indicata dal governo italiano? Fino a poche ora fa la Germania, quella che al tavolo europeo era il nemico numero uno per la resistenza agli eurobond, era diventato il modello da seguire per la seconda fase dell’emergenza coronavirus. “In Germania è tutto aperto‘ è stato il mantra delle ultime quarantotto ore non di più. In Italia invece il governo, ascoltando il parere degli esperti, ha deciso di tirare il freno. Il primo bilancio era netto: il governo tedesco ha coraggio e ci tiene ai suoi cittadini, quello italiano no. Sono bastate poche ore perché i filo-tedeschi abbassassero la voce e iniziassero vagamente a ritrattare le proprie dichiarazioni. Il poco tempo che ha impiegato l’indice di contagio a ... Leggi su newsmondo I fatti danno ragione a Conte. Nuovo boom di contagi in mezza Europa. Ignorata la lezione italiana. Ritorna l’incubo Coronavirus in Germania

