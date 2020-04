In Australia riapre Bondi Beach, centinaia di surfisti sulle onde (Di mercoledì 29 aprile 2020) L'articolo In Australia riapre Bondi Beach, centinaia di surfisti sulle onde proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone Coronavirus - riapre Bondi Beach in Australia : la corsa dei surfisti verso le onde. Le immagini (Di mercoledì 29 aprile 2020) L'articolo Indiproviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Agenzia_Ansa : E' salito di nuovo il tasso di contagio da #coronavirus in #Germania. Lo ha reso noto il Robert Koch Institut #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid, nel mondo 210mila morti. E potrebbe ammalarsi 1 mld di persone. La stima secondo uno studio basato su model… - Agenzia_Ansa : In tutto il mondo 210mila morti per #Coronavirus #ANSA - infoitestero : Australia, riapre Bondi Beach: la corsa dei surfisti verso le onde - saraverta : RT @Agenzia_Ansa: E' salito di nuovo il tasso di contagio da #coronavirus in #Germania. Lo ha reso noto il Robert Koch Institut #ANSA https… -