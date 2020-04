Il Viminale lancia l’allarme sul rischio di infiltrazioni mafiose durante la ripresa delle aziende (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nel pieno della crisi data dal coronavirus l’unico reato in salita è l’usura. E arriva anche l’allarme da parte del Viminale sulle possibili infiltrazioni della delle criminalità organizzate durante la ripresa. Sono tante le imprese che, trovandosi a corto di liquidità in questo periodo e andando verso momenti di grave crisi, potrebbero diventare la preda perfetta per «reinvestimento e la canalizzazione delle ricchezze» della mafia. I soldi vengono offerti nelle «forme persuasive più diverse raccogliendo il consenso degli imprenditori più in difficoltà», sottolinea il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho durante l’audizione alla Camera. LEGGI ANCHE >>> La Polizia Postale dopo la denuncia per la rete di pedofili su Twitter: «Reati di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nel pieno della crisi data dal coronavirus l’unico reato in salita è l’usura. E arriva anche l’allarme da parte delsulle possibilidella delle criminalità organizzatela. Sono tante le imprese che, trovandosi a corto di liquidità in questo periodo e andando verso momenti di grave crisi, potrebbero diventare la preda perfetta per «reinvestimento e la canalizzazione delle ricchezze» della mafia. I soldi vengono offerti nelle «forme persuasive più diverse raccogliendo il consenso degli imprenditori più in difficoltà», sottolinea il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rahol’audizione alla Camera. LEGGI ANCHE >>> La Polizia Postale dopo la denuncia per la rete di pedofili su Twitter: «Reati di ...

