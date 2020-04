Il trionfo del proibito in tv (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Bene, scambiamoci i piatti e assaggiamo”. Parole da far rizzare i capelli a qualsiasi virologo che da qualche mese ci spiega come dovremmo comportarci in tempo di pandemia da Covid-19. Ma facendo zapping sul telecomando, sono parole che capita di sentire spesso in bocca allo chef Alessandro Borghese mentre è attorno a una tavola imbandita (senza guanti né plexiglass, aiuto!) insieme ai concorrenti del fortunato programma 4 ristoranti. Intorno altri tavoli pieni di gente. E fossero solo i ristoranti.Perché basta mettersi sul divano e accendere la tv che sembra di essere capitati davanti a una specie di palinsesto del proibito. Da una parte, dicevamo, le dirette con i nuovi protagonisti del tubo catodico e della nostra vita: i virologi (qualcuno in tempi più leggeri avrebbe detto professoroni, ma avrà capito che col virus c’è ... Leggi su huffingtonpost Federica Brignone ospite a EPCC/ Il trionfo in Coppa del Mondo e la grande crescita

In fondo la Sardegna è la terra più ad occidente d’Italia, non è quindi del tutto arbitrario ambientare in quella regione, i cui scenari conservano ancora una selvaggia consistenza, un melodramma west ...

Il trionfo del proibito in tv

Ristoranti, matrimoni, parrucchieri, viaggi: impazza sui canali la vita reale prima della pandemia. Ma basta fare zapping e trovi subito un virologo a riportarti alla dura realtà “Bene, scambiamoci i ...

