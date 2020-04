Il Telegraph | «La socialdemocratica Svezia ha tradito i suoi valori con l’immunità di

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “Chi avrebbe mai pensato che sarebbe stato un governo socialdemocratico come quello svedese che, più di ogni altro governo, avrebbe dato la priorità all’economia rispetto alla vita? Io, nato svedese e con tratti come la solidarietà e la compassione profondamente radicati nel mio concetto di, ammetto di sentirmi leggermente sconvolto da questo cambio di direzione verso il darwinismo sociale. Laha probabilmente è stata la meno “svedese” di tutti gli altri Paesi del pianeta”. Mark Brolin è un analista ed economista anglo-svedese, autore del libro “A State of Independence: Why the EU is the Problem not the Solution”. Ilne pubblica un lungo e interessante articolo sullae la sua gestione controversa dell’emergenza sanitaria, alla malcelata ricerca di un’immunità di ...