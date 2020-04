IL SEGRETO | anticipazioni puntata di giovedì 30 aprile 2020

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 29 aprile 2020)de Ildi giovedì 30:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4,di giovedì 30Donna Francisca, appena tornata, rimarca a Isabel che nessuno deve sapere del suo rientro a Puente Viejo. Nel frattempo Don Ignacio, subissato dalle frequenti richieste di documentazione di Ramon, chiede spiegazioni a quest’ultimo e si innervosisce… Mentre Tiburcio accetta di essere l’arbitro dell’incontro di football, Dolores scopre il locale in cui nascerà un nuovo grande emporio. Mauricio desidera spiegazioni su cosa succede tra lui e Marcela, ma il giovane è infastidito dalla richiesta e risponde a tono… Tomas e Adolfo sono d’accordo sul fatto che da un po’ mamma Isabel è fin troppo misteriosa. Gli operai della miniera sono tanto in ansia per i ...