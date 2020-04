Il report della Regione Lombardia sul coronavirus a Milano già il 26 gennaio (Di mercoledì 29 aprile 2020) Che Mattia Maestri sia stato il ‘paziente 1’ solamente come simbolo per definire i primi confini nel calendario dell’arrivo del coronavirus in Italia è una verità che, con il passare delle settimane, sembrava essere sempre più evidente. Ora, però, arriva un report redatto dalla task force della Regione Lombardia che indica la data dell’avvento Covid-19 nel nostro Paese molto in anticipo rispetto al caso di Codogno. Il coronavirus a Milano il 26 gennaio, con moltissimi casi di polmonite anomala individuati nel capoluogo e nelle altre province lombarde. LEGGI ANCHE > Parla Mattia, il ‘paziente uno’: «La pandemia mi ha trasformato in un simbolo in Europa» Ad anticipare i risultati di questo report è stato Il Corriere della Sera: prima del paziente 1 di Codogno, in Lombardia si sono ... Leggi su giornalettismo I report quotidiani che Trump non leggeva e che avvisavano della pandemia già a gennaio

Report - i video della puntata di lunedì 27 aprile su Rai 3

