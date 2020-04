Il Recovery Fund europeo parta dalle Regioni

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Nel dibattito sugli Eurobond e sul MES serve pragmatismo. L’emissione di bond europei potrebbe avvenire anche con garanzie del bilancio Ue e della Banca europea di investimenti. Ma quello che può davvero sostenere la crescita è un piano di investimenti coordinato a livello, il cosiddetto, annunciato durante l’ultimo Consiglio. Le stime per l’Italia parlano di circa 10 punti percentuali di perdita del Pil, a causa della pandemia da Covid-19. Il piano di investimenti per il nostro paese dovrebbe quindi essere almeno pari a queste perdite e operativo in tempi rapidi.Il tanto evocato Piano Marshall per l’Italia, che rientrava nell’EuropeanProgramme, fu un investimento in forma di donazione diluito in cinque anni pari al 9,5% del Pil di allora. Per ora, la più importante politica di investimenti ...