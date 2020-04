Il presunto legame tra il Coronavirus e la malattia di Kawasaki nei bambini (Di mercoledì 29 aprile 2020) I medici del dipartimento Pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno ipotizzato un legame tra il Coronavirus SARS-COV-2 e la sindrome di Kawasaki, una patologia che colpisce i bambini e la cui complicanza più temibile è l’infiammazione delle arterie del cuore. L’allarme è già stato lanciato all’interno della comunità scientifica e fra i pediatri di famiglia. Ora lo studio è in fase di sottomissione a un’autorevole rivista internazionale. I dottori in un mese hanno registrato un numero di casi pari a quelli degli ultimi 3 anni. Per la casistica degli ultimi 2 mesi, affermano, il responsabile è il nuovo Coronavirus. Inoltre si è osservato che questi pazienti hanno delle forme più severe delle malattia, che coinvolgono l’apparato cardiocircolatorio e talora necessitano di ... Leggi su nextquotidiano Terrorismo - Cassazione annulla condanna per il presunto foreign fighter Hamil Mehdi : “Nessun collegamento con jihadisti” (Di mercoledì 29 aprile 2020) I medici del dipartimento Pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno ipotizzato untra ilSARS-COV-2 e la sindrome di, una patologia che colpisce ie la cui complicanza più temibile è l’infiammazione delle arterie del cuore. L’allarme è già stato lanciato all’interno della comunità scientifica e fra i pediatri di famiglia. Ora lo studio è in fase di sottomissione a un’autorevole rivista internazionale. I dottori in un mese hanno registrato un numero di casi pari a quelli degli ultimi 3 anni. Per la casistica degli ultimi 2 mesi, affermano, il responsabile è il nuovo. Inoltre si è osservato che questi pazienti hanno delle forme più severe delle, che coinvolgono l’apparato cardiocircolatorio e talora necessitano di ...

I medici del dipartimento Pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno ipotizzato un legame tra il Coronavirus SARS-COV-2 e la sindrome di Kawasaki, una patologia che colpisce i bambin ...

