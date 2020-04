(Di mercoledì 29 aprile 2020) Oltre al rimbalzo tecnico, ilbeneficia anche dell'annuncio di Gilead di stamattina sul Remdesivir che da' agli investitori speranze per una riapertura anticipata dell'economia

LaStampa : Oltre al rimbalzo tecnico, il petrolio beneficia anche dell'annuncio di Gilead di stamattina sul Remdesivir che da'… - LaStampa : Il petrolio Usa in forte rialzo (+26%) dopo l’uscita dei dati sulle scorte - arcocielo : RT @AtlanteUsa2020: Nel primo trimestre del 2020 la crescita dell’economia USA è negativa, -4,8%. Peggio del previsto. E il lockdown tocca… - Affaritaliani : Pil Usa -4,8% ma Wall Street sale. Borse Ue in rialzo, bene il petrolio - Treccani : RT @AtlanteUsa2020: Nel primo trimestre del 2020 la crescita dell’economia USA è negativa, -4,8%. Peggio del previsto. E il lockdown tocca… -

Nelle ultime ore il prezzo del petrolio è tornato a salire, recuperando il tonfo di ieri (quando il Wti ha perso circa il 25%): eppure ancora non basta per fugare i timori sulla capacità dei siti di s ...Tra oggi e domani i mercati guarderanno con apprensione alle riunioni della Federal Reserve, riunitasi ieri, che in serata annuncerà le nuove scelte di politica monetaria, e della Banca centrale europ ...