Il Papa si smarca dalla Cei e invita all’obbedienza delle disposizioni di Conte

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Sulla questione del no alle messe,Francesco si schieraparte del Governo, mettendo da parte la Cei. Subito dopo l’annuncio con cui il presidente del Consiglio, nel weekend, rinviava la celebrazionemesse, la Conferenza Episcopale Italiana si era detta contraria alla decisione del governo. «I vescovi non possono accettare di vedere compromessa la libertà di culto. La decisione del governo è arbitraria». Ma ieri alla Cei, indirettamente, ha risposto il. Poco prima della messa a Santa Marta, ha detto: «Preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e dell’obbedienza alleperché la pandemia non torni». Parole che prendono distanzaposizione della Cei e cheno ad abbassare i toni per ottenere un dialogo costruttivo. Dettate probabilmente, ...

