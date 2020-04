Il Papa e il Presidente

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Capo dello Stato, col suo gesto solitario ed al tempo stesso eclatante, eclatante perché solitario, silenzioso di quel silenzio che si addensa all’origine di ogni logos, ha voluto rendere omaggio non solo al 25 Aprile, alla Liberazione, ma a chi giace senza nome all’interno dell’Altare della Patria. Mattarella ha, in modo del tutto inatteso, rovesciato la prospettiva: mettendosi dal punto di vista dei defunti che non hanno avuto la possibilità di essere sepolti dai loro cari, ha dato voce, … Continua L'articolo Ile ilproviene da il manifesto.