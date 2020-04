Il nuovo ponte ricostruito in 10 mesi senza sprechi e tangenti Ma Genova attende

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) C'è voluto un anno di lavori ma alla fine, come promesso dal premier Conte, il viadotto che sostituirà ilMorandi è realtà. Se non si trattasse di un'opera realizzata per far fronte a una tragedia, quella che il 14 agosto 2018 causò 43 morti, ci sarebbe davvero da esultare per un risultato straordinario. Una risposta all'emergenza che è stata risoluta e rapida, praticamente un unicum per un Paese in cui i tempi di ogni costruzione si dilatano all'infinito tanto che per fare la Salerno-Reggio Calabria ci sono voluti trent'anni oppure, solo per citare una delle più recenti emergenze, il rifacimento dei comuni colpiti dal terremoto dell'Aquila è ancora in alto mare nonostante siano passati 10 anni.