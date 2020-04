Il lavoro sui pazienti guariti Serve fisioterapia polmonare

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Maria Sorbi La lotta contro la malattia non finisce con le dimissioni. "Ginnastica del respiro" per prevenire le altre patologie C'è un aspetto della malattia che resta nell'ombra ma che è fondamentale per il ritorno alla vita normale dei: la fase post ricovero, quella in cui è necessario seguire una (spesso lunga) riabilitazione. Non solo per riprendere il tono muscolare degli arti, addormentati da settimane a letto in terapia intensiva. Ma anche e soprattutto per «risvegliare» i polmoni. Il paziente, una volta risultato negativo ai tamponi e uscito dall'ospedale, è totalmente debilitato (non solo quando ha più di 70 anni) e la sua salute rischia ancora parecchio. «In tanti, anche giovani, che sono stati attaccati a un respiratore o sono stati ventilati con i caschi C-pap - spiega Marta Lazzeri, ...