Il grande ritorno di Renzo Arbore nella seconda serata di Rai2 (Anteprima Blogo) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Colpaccio del direttore di rete Ludovico Di Meo che pare aver convinto Renzo Arbore a tornare sul luogo del delitto, ovvero quella sua amata Rai2 dove ha costruito i suoi più grandi successo del suo passato catodico. Dai tempi di Massimo Fichera e dell'Altra domenica nel pomeriggio del giorno di festa insieme a Maurizio Barenson, passando per Telepatria international, Tagli ritagli e frattaglie con il grande Luciano De Crescenzo, quindi Quelli della notte, Indietro tutta e DOC.Tutte produzioni col marchio di Rai2 in sovrimpressione sul piccolo schermo e ora, nell'estate 2020 Renzo Arbore sta per tornare in video con un programma dei suoi, una trasmissione cioè che vivrà su quella jam session della parola che da sempre è stata la caratteristica peculiare delle sue produzioni televisive e non solo, anche radiofoniche a partire dal Bandiera gialla e Alto ... Leggi su blogo Grande Fratello Vip - Adriana Volpe e il suo ritorno in tv : "Entusiasta di intraprendere questa nuova avventura"

Il grande ritorno di Renzo Arbore nella seconda serata di Rai2 (Anteprima Blogo)

