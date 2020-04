Il governo mette una toppa alle scarcerazioni dei boss di mafia Bonafede | Non è

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Va stasera in Consiglio dei ministri il decreto legge del ministro Alfonsosulle. Un modo per porre finedi molticondannati perche sono avvenute negli ultimi giorni e che hanno creato tanto scandalo. Molti detenuti, infatti, per le loro condizio

renatobrunetta : Il Governo balbetta e confonde le acque sullo #scostamento di bilancio. Noi abbiamo chiesto 100mld, il Governo ???? r… - stanzaselvaggia : Quando era il leader del popolo la felpa, quando era la guida al governo le giacche della polizia, quando nella fas… - deimiracoli : RT @StaiSereno7598: Guarda caso appena Renzi alza la cresta e invita il governo a non fare stronzate, ecco che arriva il sondaggio dei sini… - soleterramare : RT @DeSantis1948: L’incubo contagi è dietro l’angolo. Arcuri: “Il Governo è preparato a fronteggiare picchi superiore alla Fase 1”. Anche Z… - gladiatoremassi : RT @DeSantis1948: L’incubo contagi è dietro l’angolo. Arcuri: “Il Governo è preparato a fronteggiare picchi superiore alla Fase 1”. Anche Z… -

Ultime Notizie dalla rete : governo mette

Il Tempo

Il governo sta lavorando sulle varie misure economiche da mettere in atto per sostenere il settore turistico duramente colpito dall’emergenza. Si tratta del bonus vacanze, ossia di una detrazione fisc ...Continua il pressing del Comune di Firenze e della Regione sul governo per permettere di organizzare centri estivi ed attività per i bambini e i ragazzi, anche all’aperto, ben prima di settembre, quan ...