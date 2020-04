Il Governo mette un freno alle scarcerazioni facili Cutolo resta in cella e al Dap

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Niente arresti domiciliari per Raffaele, boss della Nuova Camorra Organizzata. Dopo giorni in cui si sono susseguitedi esponenti di organizzazioni mafiose e gregari, con una serie di discussi provvedimenti presi dai magistrati di sorveglianza a seguito di una direttiva estremamente lacunosa data dal Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria per far fronte all’emergenza coronavirus, qualcosa sta cambiando. E il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ha di fatto commissariato il Dap nominando come vice capo un magistrato dalla lunga esperienza nella lotta ai clan come Roberto Tartaglia (nella foto). In molti temevano che il liberi tutti consentisse di tornare in libertà anche a Raffaele. I domiciliari per l’anziano boss custode di mille segreti sono stati invece negati e a esultare è stato subito l’ex ministro ...