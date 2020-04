Il Dolore del Figlio del Poliziotto Morto all’Arrivo delle Volanti: “Dove Sta Babbo?” (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’agente di polizia Pasquale Apicella, Morto a 37 anni per sventare una rapina a Napoli, ha ricevuto l’ultimo omaggio da parte dei suoi colleghi, che hanno sfilato sotto la sua abitazione nelle loro Volanti dai lampeggianti accesi. Apicella era accorso insieme ad un suo collega rispondendo ad una chiamata per un tentativo di furto in una banca. All’arrivo della volante, i ladri l’hanno speronata con la loro auto. Apicella è Morto sul colpo, l’altro Poliziotto è rimasto ferito. Le forze dell’ordine hanno poi arrestato i responsabili per omicidio volontario. Ora i colleghi di Apicella, oltre ad organizzare una raccolta fondi per aiutare la vedova e i suoi due bambini, un maschietto di 6 anni e una bambina di soli 3 mesi, lo hanno salutato per l’ultima volta. Il video del loro omaggio è stato postato su ... Leggi su youreduaction “Dov’è papà” : ecco le strazianti immagini e il dolore del figlio del poliziotto ucciso (video)

"Dov'è papà": ecco le strazianti immagini e il dolore del figlio del poliziotto ucciso...

Agente morto a Napoli, il video della polizia contro gli insulti ad Apicella

Il video di Italia Celere, per onorare Pasquale Apicella, il poliziotto rimasto ucciso a Napoli due giorni fa e insultato sui social con il post-choc "Ogni tanto una gioia". Il video è la risposta del ...

