Il dittatore Kim è in stato vegetativo. L’annuncio forse alla fine della lotta di successione. E Trump alimenta il giallo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sulla sorte del dittatore Kim Jong-un la Corea del Nord allenta la presa. Ormai da venerdì scorso si parla di morte clinica del leader comunista che dall’11 aprile non appare più in pubblico, pur avendo – a detta delle autorità locali – firmato una “lettera” ai lavoratori. Anche il presidente americano Donald Trump in qualche modo conferma la notizia. E nel corso di una breafing alla casa Bianca prima augura a Kim «ogni bene». Poi però, subito dopo aggiunge: conosco la situazione ma non posso dire nulla. E apre a una sostanziale conferma, alimentando il giallo. E spunta addirittura l’ipotesi coronavirus… Il dittatore Kim è clinicamente morto: è in stato vegetativo Sulla sorte di Kim, i dubbi si scioglie la riserva. Il leader nordcoreano sarebbe clinicamente morto. Tanto che ... Leggi su secoloditalia Mistero Kim Jong-Un : che fine ha fatto il dittatore della Corea del Nord?

