Il deputato della Lega positivo al Coronavirus (Di mercoledì 29 aprile 2020) Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona e deputato della Lega, ha scritto ieri su Facebook che si è dovuto mettere in quarantena perché qualche giorno fa era seduto nelle vicinanze di un colLega parlamentare positivo al Coronavirus SARS-COV-2 e a COVID-19. C’è un deputato della Lega positivo al Coronavirus Gusmeroli quindi è in quarantena (quindi non è detto che sia malato) perché un suo colLega, leghista, è malato. E l’incontro, scrive lo stesso parlamentare, è avvenuto “martedì scorso”. Nella lista dei parlamentari già colpiti dal virus figurano i casi di Cirielli, Ascani, Lotti, Pedrazzini, Sileri e Gribaudo, tutti successivamente guariti. Venerdì, invece, c’era stato il caso di Giuseppe Basini, che aveva la febbre ed era senza mascherina a Montecitorio. Alessandro Fusacchia ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus : positivo deputato della Lega - allarme alla Camera. Chiesto voto online

