Francesca Bernasconi Tra i 20 esperti del Comitato tecnico-scientico, l'unico con una laurea specialistica in Malattie infettive è Giuseppe Ippolito. Ecco chi sono gli altri membri del team che consiglia le azioni del governo L'Italia, oggi, è nelle loro mani. Sono i 20 componenti esperti del Comitato tecnico-scientifico che consiglia il Governo sulle misure da prendere nel corso delle diverse fasi della pandemia da Covid-19. Il Comitato tecnico-scientifico Il Comitato è nato lo scorso 5 febbraio, quando il nuovo coronavirus sembrava ancora lontano dall'Italia, ed è stato ridefinito più volte nella sua composizione, integrandola con "esperti in relazione a specifiche esigenze". L'ultima ridefinizione del team risale al 18 aprile, quando un'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile ha stabilito la necessità di ...

Ultime Notizie dalla rete : Cts decide Il Cts decide il destino del Paese, ma tra i 20 esperti nessun virologo il Giornale Coronavirus, nel comitato anti-virus neanche un virologo

Il destino dell’Italia oggi è nelle mani di venti persone. E non parliamo certo del Governo guidato dall’Avvocato del Popolo, ma di professionisti che sono stati chiamati a mettere in atto tutte le in ...

Il report del Comitato tecnico-scientifico: con riapertura massiccia 151mila persone in terapia intensiva a giugno

Il report del Comitato tecnico-scientifico: “Riaprire tutto sarebbe impensabile”. ROMA – E’ stato anticipato il report del Comitato tecnico-scientifico che ha portato il Governo a fare un passo indiet ...

