Il Cremlino offre assistenza anche per Fase 2

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Se trenta anni fa avessero detto ad un qualsiasi membro del nostro ministero dell’Intero, che una task force dell’esercito russo – tra cui si “mormora” possa celarsi qualche operativo dell’intelligence – avrebbe stazionato nel nostro Paese per oltre un mese, espletando compiti “straordinari” per contribuire alla nostra sicurezza, si sarebbe di certo messo a ridere. Ma il tempo, e la minaccia portata da un virus che ha scatenato una pandemia globale, possono ribaltare ogni convezione e convinzione; sopratutto quando a tendere una “mano” piena di medici, personale esperto e aiuti sanitari, non sono gli attempati partner della Nato – impegnati ognuno per sé a combattere la loro battaglia con il Covid-19 – ma i governi di Mosca, Pechino, e perfino de L’Havana. Aveva fatto scalpore la notizia ...