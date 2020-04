Il Covid19 spegne il Concertone di Radio Italia Live di Palermo

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Slitta a data da destinarsi il concerto diprevisto per il 28 giugno a. La decisione, condivisa con il Comune di, è legata all’emergenza sanitaria in corso e ai necessari provvedimenti disposti per il massimo contenimento della diffusione. L’intento del sindaco, Leoluca Orlando, condiviso con Mario Volanti, fondatore e presidente di, e’ quello di riprogrammare l’appuntamento “non appena ci saranno le condizioni per ritornare tutti insieme in piazza a festeggiare con la grande musicana”. Cade così un altro appuntamento di grande richiamo dell’estate siciliana dopo i festival di Taormina, Una Marina di libri e il Queer fest. L'articolo Ilildidiè stato pubblicato su Diretta Sicilia.

Con i ventilatori e le terapie intensive «siamo attrezzati a reggere picchi anche superiori a quelli della prima fase dell'emergenza; l'apocalisse non la regge nessuno, ma siamo tutti convinti che non ...In queste settimane abbiamo avuto modo di spiegare come è cambiata radicalmente la programmazione televisiva sia in Rai che in Mediaset. Vedere spegnere le telecamere di diversi programmi televisivi p ...