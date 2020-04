Il covid stravolgerà l’Italia | ma l’economia non si è ancora ripresa dal 2007

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Di solito, nelle favole le tartarughe vincono sulle lepri. Ma nella dura realtà della competizione sui mercati internazionali, succede il contrario. E l’Italia è una tartaruga perché è stata lenta, molto lenta a uscire dalla Grande recessione – quella nata dalla crisi dei mutui subprime del-2008. Anzi, per certi versi non ne è uscita affatto. E ora che il Cigno nero ha preso le sembianze di un virus respiratorio e ha scaraventato nel baratro l’economia mondiale con uno shock epocale, c’è da chiedersi cosa fare (o non fare) per non ripetere l’esperienza dell’ultimo decennio. «Sarà uno shock uguale per tutti, con 7-8 punti di Pil di caduta», spiega Carlo Altomonte, docente di Politica economica europea dell’Università Bocconi. «Una crisi più simmetrica rispetto ...