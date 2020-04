Il Coronavirus “ruberebbe” ossigeno all’organismo danneggiando l’emoglobina | ecco perché

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Annalisa Chiusolo, giovane studiosa di farmacologia, ha intuito il meccanismo d’azione del Sars-Cov-2, secondo quanto riferisce Il Tempo, e questo potrebbe rivelarsi molto utile per selezionare con accuratezza e precisione i farmaci più efficaci. Il Covid-19 danneggerebbe l’emoglobina, intaccando la sua capacità di trasportarenell’organismo, creando i presupposti per le complicazioni già note, come affanno, dispnea, fino alla sindrome acuta respiratoria grave. Per il momento, si tratta solo di un’ipotesi che, se venisse confermata, spiegherebbe molti punti ancora irrisolti, come la maggiore vulnerabilità degli uomini, in particolare diabetici, e il minor rischio per le donne in generale, per quelle in gravidanza e per i bambini. Secondo l’ipotesi di Chiusolo, il virus attaccherebbe ...