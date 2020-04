Il Coronavirus e l’esame di Maturità del 2020: orale dal 17 giugno (Di mercoledì 29 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: la Maturità 2020 avrà solo la prova orale (con la forte speranza che possa svolgersi in classe e non a distanza). Appurato che purtroppo gli studenti non rientreranno in classe (la didattica a distanza andrà avanti fino alla fine dell’anno scolastico), l’attenzione del Governo è ora diretta soprattutto allo svolgimento dell’Esame di Maturità, che vedrà impegnati mezzo milione di studenti (i quali saranno tutti ammessi). La Maturità 2020 risentirà delle pesanti conseguenze del Coronavirus, visto che sono saltate la prova scritta di italiano e la seconda prova scritta di indirizzo. Come data d’inizio, resta quella di mercoledì 17 giugno, dalla quale partirà l’orale. Lo ha annunciato la ministra Lucia Azzolina a Skuola.net: “L’esame orale partirà da ... Leggi su 2anews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Firmata l’ordinanza - cambia la commissione dell’Esame di Stato alla maturità

