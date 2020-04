Il Coronavirus e la malattia di Kawasaki: “A Bergamo mai così tanti bambini con questa sindrome, il virus potrebbe essere il fattore scatenante” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un piccolo ma crescente numero di bambini si sta ammalando di una rara sindrome che potrebbe essere collegata al Coronavirus. Casi di questo tipo stanno emergendo nel Regno Unito, tra i primi Paesi a lanciare l’allarme, ma anche in Italia, Spagna, Svizzera e Francia. La malattia di Kawasaki è una rara malattia pediatrica che provoca un’infiammazione acuta dei vasi di piccolo e medio calibro di tutti i distretti dell’organismo. “Negli ultimi cinque anni, in media, ho affrontato 4 casi all’anno di bambini con malattia di Kawasaki, quest’anno siamo già a 16. E sa quanti ne sono arrivati solo da domenica ad oggi? Ben 4. Com’è possibile? Mai così tanti, peraltro tutti “complicati” e tutti con sierologia positiva al Covid-19. Sia chiaro, noi non abbiamo ancora la conferma ufficiale che la malattia sia ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - allerta bambini e malattia di Kawasaki : aumento dei casi

