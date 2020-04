"Il coronavirus aumenta il rischio di ictus nei giovani" (Di mercoledì 29 aprile 2020) I neurologi del Mount Sinai Beth Israel Hospital di New York riportano un numero di casi di ictus anomali nella fascia d’età tra i 30 e i 50 anni che hanno avuto il covid-19. A riferirlo è un il Washington Post. Altri sintomi che hanno riscontrato i medici sono i disturbi dello stato di coscienza e crisi epilettiche. I risultati delle loro analisi saranno pubblicato sulla rivista scientifica New England Journal Of Medicine. Un risultato simile ad uno studio portato avanti da ricercatori di Wuhan, che era stato considerato come un “sospetto clinico”I medici dell’ospedale, in particolare, hanno presentato cinque casi di studio su pazienti tra i 33 e i 49 anni che hanno avuto un ictus che ha causato la loro morte, quello causato cioè da una “occlusione dei grandi vasi”, e che, di solito, è più presente nelle persone di ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus : Greco - ‘soldi veloci a imprese - ma aumentare pene per chi se ne appropria’

